الاحتلال ينقل 55 أسيرا من أسرى "الجهاد" إلى سجن "عوفر"

رام الله / سما /

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 55 أسيرا من أسرى الجهاد الإسلامي من غرف العزل من عدة سجون، إلى سجن "عوفر".

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت ثمانية أسرى ووزعتهم على 8 غرف بقسم رقم (21) في "عوفر"، وكذلك الحال بنفس العدد والتوزيع في قسم رقم (22)، فيما تم نقل الأسرى الباقين وتوزيعهم بواقع 6 أسرى على باقي أقسام السجن.

وقالت الهيئة، إن إدارة السجون تتعمد توزيع أسرى الجهاد على غرف الأسرى من فصائل أخرى في "عوفر"، خلافا للاتفاق مع الحركة الأسيرة، الذي نص على تخصيص غرف مستقلة داخل أقسام السجون لنقل أسرى الجهاد اليها.

وبينت، أن حالة من التوتر تسود سجن عوفر، بسبب تنصل إدارة السجون من هذا الاتفاق، وعدم الالتزام به، وأن الأسرى قد يتخذون خطوات تصعيدية تجاه هذه السياسة القمعية خلال الأيام المقبلة.