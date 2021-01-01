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ارتفاع في أسعار الوقود فجر الجمعة

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع في أسعار الوقود فجر الجمعة



القدس المحتلة / سما /

ترتفع أسعار الوقود بثماني أغورات في اسرائيل، فجر يوم الجمعة المقبل الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إثر ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.39 شيكل، وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة لقاء كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

وجاء الارتفاع في أسعار الوقود بعد أن ارتفع سعر ليتر الوقود بـ85 أغورة في اسرائيل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 وانخفض 5 أغورات الشهر الماضي.

هذا، وتُحدد أسعار الوقود في البلاد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، التي تبلغ نسبتها 72% من السعر، وتبقى دون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

#الوقود #اسعار الوقود

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