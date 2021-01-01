الاقتصاد بغزة تكشف حركة سير المعابر التجارية خلال الأسبوع الماضي

غزة / سما /

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، تقريراً حول حركة سير المعابر التجارية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة، أنه تم خلال الأسبوع الماضي ادخال 1467 شاحنة محملة بالبضائع لقطاع غزة من معبر كرم أبو سالم التجاري، وتم تصدير 44 شاحنة من قطاع غزة.

وبينت خلال تقريرها أن عدد الشاحنات الواردة عبر معبر رفح التجاري بلغ 262 شاحنة، وتصدير 35 شاحنة بمحملة بــ 1148 طن خردة عبر معبر رفح البري.

وأشار التقرير الي ان عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم بلغ 3 أيام وايام الاغلاق 4 أيام بسبب الأعياد اليهودية، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 3 أيام والاغلاق 4 أيام.