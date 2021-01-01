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قناة عبرية تكشف مزيد من التفاصيل حول “نفق الحرية”

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف مزيد من التفاصيل حول “نفق الحرية”



القدس المحتلة / سما /

 كشفت قناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، تفاصيلاً جديدةً حول عملية انتزاع 6 أسرى فلسطينيين حريتهم من سجن “جلبوع” باستخدام نفق أرضي.

وبحسب القناة، فإن التحقيقات التي أعلن عن انتهائها اليوم وتم تسليم النيابة والمحكمة نسخة منها، تمهيدًا لعرض الأسرى الستة و5 أسرى آخرين مشتبه بمساعدتهم للأسرى، أظهرت المزيد من التفاصيل حول العملية.

ووفقًا للتحقيقات، فإن الأسرى الخمسة الآخرين بقوا خارج الزنزانة التي تم حفر النفق فيها، وعندما كانت تتم عملية الحفر كانوا في حالة تأهب ويقظة وفي حال اقترب الحراس من الزنزانة ينبهون بعضهم البعض، كما ساعد بعضهم في عملية الحفر.

وبحسب التحقيقات، فإن هؤلاء الأسرى الخمسة لم ينضموا للأسرى الستة في عملية “الهروب” لأن فترة سجنهم كانت قصيرة، وكانوا يخشون المخاطرة بها ولكن بعد أن تم الكشف عن مساعدتهم للأسرى، فإنه يحتمل تمديد عقوبتهم بعد تقديم لائحة الاتهام ضدهم.

وأظهر التحقيق أن الأسرى الستة قدموا موعد “هروبهم” خشية من كشف النفق الذي بدأ حفره في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، لذلك “فروا” قبل الموعد المخطط له، في ليلة رأس السنة العبرية الجديدة.

وكانت خطتهم تعتمد على الوصول جميعًا إلى جنين والتجمع فيها.

"القدس

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