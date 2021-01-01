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ميادة الحناوي ترد على شائعات إصابتها بالزهايمر

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميادة الحناوي ترد على شائعات إصابتها بالزهايمر



وكالات / سما /

ردت الفنانة السورية ميادة الحناوي على الأنباء المتداولة بشأن إصابتها بمرض ألزهايمر.

وقالت الحناوي، إنها بخير وتتمتع بصحة جيدة ولم تعاني من أي شيء.

وطالبت الحناوي في التصريحات التي نقلها موقع اليوم السابع، من يردد تلك الشائعات بتحري الدقة وأن يخافوا الله.. لأن ذلك يزعجها ويشعرها بفوبيا".

وأكدت الفنانة السورية أنها ستحيي الفترة المقبلة عدة حفلاات في المدن العربية وخاصة إمارة أبو ظبي.

كانت شائعات زعمت أمس، وفاة ميادة الحناوي وهو ما نفته نقابة الفنانين السوريين جملة وتفصيلا.

والفنانة ميادة الحناوي مواليد (8 أكتوبر 1959) في مدينة حلب، لقبت بمطربة الجيل وصنفت في الصف الأول بين المطربات العرب، حيث غنت في صغرها وأعاد اكتشافها الموسيقار محمد عبدالوهاب عندما استمع إلى صوتها في إحدى سهراته بمصيف بلودان بسوريا.

 

#ميادة الحناوي #الزهايمر #مرض الزهايمر

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