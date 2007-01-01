مركز الإعلام المجتمعي يختتم برنامج تطوير قدرات الصحفيات الشابات

غزة / سما /

اختتم مركز الإعلام المجتمعي CMC برنامج تطوير قدرات الصحفيات الشابات حول "مراعاة النوع الاجتماعي في الإنتاج الرقمي" كأحد أنشطة مشروع "حشد المجتمع والإعلام لتعزيز وصول النساء إلى العدالة والأمن في قطاع غزة".

وقالت "خلود السوالمة – مديرة المشاريع في CMC" أن هذا المشروع يأتي ضمن المرحلة الثانية من برنامج سواسية، البرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN-WOMAN، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف لتعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين.

ويهدف المشروع إلى تحسين وصول المرأة إلى العدالة لتعزيز حقوقها من خلال جهود المناصرة والتوعية والعمل على زيادة الوعي المجتمعي بمفاهيم العدالة بين الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة، ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ورفع مستوى الوعي بأهمية الوقاية من الجرائم الالكترونية بالإضافة إلى تعزيز التثقيف المدني للأطفال والشباب.

وشاركت في برنامج التدريب 20 صحافية شابة ممن شاركن في أنشطة المرحلة الأولى من برنامج سواسية، حيث يهدف التدريب لتعزيز ورفع وعيهن بحقوق الإنسان والمرأة في الاتفاقيات الدولية والمحلية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وآليات مواجهته من خلال خطاب إعلامي يراعي النوع الاجتماعي.

وأبدت المشاركات في نهاية التدريب تقدم ملحوظ في الجانب العملي من خلال إعداد وتقديم مقترحات كاملة لتقارير وقصص صحفية ورقمية مراعية للنوع الاجتماعي، وتطوير مقترحات حملات مناصرة رقمية تدعم وتناصر حقوق الإنسان والمرأة، وتُحسن الخطاب الإعلامي عنها، وذلك لتعزيز الوعي المجتمعي حول حقوقها والضغط على الجهات المسؤولة لتحسين واقع النساء وحمايتهن، وإعطائهن حقوقهن كاملة على كافة المستويات في المجتمع الفلسطيني.

وتستكمل الصحفيات إنتاج هذه المواد بإشراف ومتابعة مركز الإعلام المجتمعي لنشرها لاحقاً ضمن حملة مناصرة رقمية في إطار أنشطة مشروع "حشد المجتمع والإعلام لتعزيز وصول النساء إلى العدالة والأمن في قطاع غزة".

من الجدير بالذكر أن مركز الإعلام المجتمعي هو مؤسسة أهلية تعمل في قطاع غزة منذ عام 2007، تسعى لتطوير دور الإعلام في تناوله للقضايا المجتمعية، وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة وثقافة حقوق الإنسان، مع التركيز على قضايا المرأة والشباب وتسليط الضوء عليها بشتى الوسائل الإعلامية ضمن النهج القائم على حقوق الإنسان.