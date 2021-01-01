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كحيل: عملية النشر والاعتراض للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية تنطلق الأحد

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
كحيل: عملية النشر والاعتراض للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية تنطلق الأحد



رام الله / سما /

تنطلق يوم الأحد المقبل، الثالث من تشرين أول، مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض، للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، التي ستجري في 11 كانون أول المقبل.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأربعاء، عن هذه العملية تستمر لمدة خمسة أيام في نحو 500 مركز في المحافظات الشمالية، لتغطي نحو 376 هيئة محلية.

وأضاف أن العمل جار لوضع اللمسات الأخيرة للبدء في المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية، حيث تم أمس الانتهاء من تدريب طواقم المشرفين عليها، على أن تبدأ عملية تدريب طواقم النشر والاعتراض اليوم وغدا، ويجري تجهيز كافة الأمور اللوجستية لضمان بدء المرحلة.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق حملة ميدانية لتوعية المواطنين وتعريفهم بشروط التسجيل والتأكد من أن أسماءهم مدرجة في الهيئة التي سينتخبون فيها كل فيه موقعه، وذلك عبر محرك البحث للصفحة الإلكترونية للهيئة أو بالاتصال على الرقم المجاني أو من خدمة الجوال.

#الانتخابات المحلية #النشر #الاعتراض

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