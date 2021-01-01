إسرائيل والبحرين بصدد افتتاح خط طيران بينهما

القدس المحتلة / سما /

​تدشن إسرائيل ظهر غد، الخميس، خط طيران مباشر مع البحرين، يشمل رحلتين جويتين أسبوعيا، تسيّرهما شركة الطيران البحرينية "غولف إير"، حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم، الأربعاء.

ونقل البيان عن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، عيدان رول، الذي سيفتتح خط الطيران، قوله إن "البحرين هي وجهة تجارية هامة بالنسبة لدولة إسرائيل، وافتتاح خط الطيران بين الدولتين خطوة إستراتيجية هامة، ستسهم كثيرا للاقتصاد الإسرائيلي وكذلك للسياحة الوافدة والمغادرة، لأن هذه وجهة تسمح برحلات جوية رخيصة ومريحة أكثر إلى الشرق (الاقصى)".

وأضاف رول أن "هذه خطوة هامة أخرى في توثيق العلاقات مع دول الخليج في إطار اتفاقيات أبراهام، التي ستحقق خطوات تعاون أخرى في مجالات عديدة".

وجاء في بيان الخارجية الإسرائيلية أنه "في إطار دفء العلاقات بين الدولتين استمرارا لاتفاقيات ابراهام، ستسمح حكومة البحرين للمواطنين في إسرائيل باستصدار تأشيرة دخول بصورة رقمية والحصول عليها في غضون 24 ساعة، بتكلفة 80 شيكل".

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، مؤخرا، أنه سيتوجه إلى البحرين "قريبا" في زيارة رسمية.

وفي منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، وقعت إسرائيل وكل من البحرين والإمارات على "اتفاقيات ابراهام"، التي تشمل اتفاقيات تطبيع علاقات وتحالف. ولحقت بهما المغرب والسودان، والأخيرة أعلنت الأسبوع الماضي عن مصادرة أصول حركة حماس في السودان، في إطار اتفاقيات التحالف.