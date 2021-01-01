17 وفاة و1606 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و2526 حالة تعافٍ في فلسطين

رام الله / سما /

​ أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 17 وفاة، و1606 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و2526 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن (14) حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، و(2) في قلقيلية، و(1) في رام الله والبيرة.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين (68)، قلقيلية (22)، طولكرم (40)، نابلس (87)، طوباس (15)، بيت لحم (29)، سلفيت (13)، ضواحي القدس (11)، رام الله والبيرة (51)، أريحا والأغوار (17)، الخليل (24)، قطاع غزة (1229)، لافتة إلى أنه تم إجراء 9063 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين (99)، قلقيلية (57)، طولكرم (93)، نابلس (205)، طوباس (40)، بيت لحم (9)، سلفيت (45)، ضواحي القدس (4)، رام الله والبيرة (45)، أريحا والأغوار (10)، الخليل (33)، قطاع غزة (1886).

ولفتت إلى وجود 75 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 192 مصابا، بينهم 18 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,392,986، بينهم 736,870 تلقوا الجرعتين من اللقاح.