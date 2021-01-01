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الاحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 0.65% خلال آب المنصرم

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 0.65% خلال آب المنصرم



رام الله / سما /

ذكر الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، سجل ارتفاعا نسبته 0.65% خلال شهر آب المنصرم، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وبلغ الرقم القياسي العام 99.96، مقارنة ﺒ 99.32 خلال شهر تموز (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح "الإحصاء" في تقرير أعده بهذا الخصوص، ووزعت نتائجه اليوم الأربعاء، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعا نسبته 0.94%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 105.49 خلال الشهر المرصود، مقارنة بـ 104.51 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2019 = 100).

وأشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً نسبته 0.62%، وبلغ 99.37، مقارنة ﺒ 98.76 خلال شهر تموز 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

وفقا للتقرير، فقد سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا هي الأخرى، نسبته 2.85%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 2.42%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 14.11%، نتج هذا الارتفاع عن ارتفاع أسعار زراعة الحبوب حيث ارتفع سعر القمح ليبلغ بالمتوسط 100 شيقل/50 كغم، وأسعار معظم أصناف الخضروات الطازجة وبلغ متوسط سعر الزهرة 1.85 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الملفوف الأبيض 1.66 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البقدونس 3.41 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البندورة بيوت بلاستيكية 2.57 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الكوسا 2.45 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الباذنجان 1.26 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل أخضر حار 1.60 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 3.07 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البامية 9.00 شواقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 5.31%، بينما انخفضت أسعار السلع ضمن نشاط الانتاج الحيواني بمقدار 3.74%، حيث بلغ متوسط سعر خاروف بلدي حي 28.65 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 34.08 شيقل/كغم، ومتوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 8.58 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البيض الطازج 7.69 شيقل/2كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 2.36%، حيث بلغ متوسط سعر البلح الأصفر 3.93 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الليمون 2.10 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الخوخ 3.99 شيقل/كغم.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة المنسوجات بنسبة 2.81%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 1.84%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.77%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية غير المصنفة في مكان آخر بمقدار 5.00%، وأسعار صناعة المجوهرات والحلي الثمينة والأصناف المتصلة بمقدار 0.86%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 0.80%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 0.76%.

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقرارا خلال الشهر المرصود، حيث استقر الرقم القياسي عند 98.55، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 0.87%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

#الاحصاء #أسعار المنتج

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