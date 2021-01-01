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الجهاد الإسلامي ترد على الحرس الثوري الإيراني: مقاومتنا مرتبطة بالاحتلال وليست بأي هدف آخر

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي ترد على الحرس الثوري الإيراني: مقاومتنا مرتبطة بالاحتلال وليست بأي هدف آخر



غزة / سما /

 أكدت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، “أن مقاومة الشعب الفلسطيني موجودة منذ تأسيس المشروع الصهيوني واحتلاله لفلسطين، وليست مرتبطة بأي هدف آخر”.

وجاء بيان الجهاد الإسلامي في معرض ردها على تصريحات لقيادي من الحرس الثوري الإيراني، قال فيها، “إن المقاومة في فلسطين بما فيها الجهاد الإسلامي هي موجودة للدفاع عن الجمهورية الإسلامية”.

وقالت الجهاد في بيانها، “إن تحالفها مع إيران يأتي في إطار مواجهة الاحتلال لفلسطين، وأن قوى المقاومة بما فيها إيران تقف موضوعيًا في جبهة واحدة ضد العدو الصهيوني وحلفائه”.

#الجهاد الاسلامي #الحرس الثوري الإيراني #غزة #فلسطين #ايران

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