صورة.. ليفربول يحتفي بصلاح بعد تألقه في مباراة بورتو

وكالات / سما /

احتفى نادي ليفربول، بنجمه المصري محمد صلاح، بعد أن تألق في مباراة بورتو، أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وقاد "الريدز" للفوز بنتيجة عريضة.

وسجل صلاح الهدفين الأول والثالث ليساهم في فوز ليفربول بنتيجة 5-1.

وبات صلاح بذلك، ثاني لاعب إفريقي يسجل 31 هدفا أو أكثر في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتخطى الفرعون المصري، المهاجم الكاميروني المعتزل صامويل إيتو، الذي يملك في رصيده 30 هدفا في المسابقة القارية، وتقدم إلى المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ دوري الأبطال، خلف المهاجم الإيفواري ديديه دروغبا الذي أحرز 44 هدفا.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول في "تويتر"، صورة لصلاح وهو يحتفل بأحد أهدافه في مباراة بورتو، وأرفقها بعبارة: "أداء ملكي تماما مثل هذا البطل".







ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، يليه أتلتيكو مدريد (4 نقاط)، ثم بورتو (نقطة واحدة)، وميلان (بدون رصيد).