  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تصرف ميسي ضد السيتي يثير دهشة الجميع (صور)

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصرف ميسي ضد السيتي يثير دهشة الجميع (صور)



وكالات / سما /

أثارت حركة أقدم عليها نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي في مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي دهشة الجميع، وأصبحت حديث الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت عدسات الكاميرا ميسي ممددا أرضا خلف حائط الصد في ضربة حرة لمانشستر سيتي بالشوط الثاني من المباراة، وهو الأمر الذي جعل الجميع يتساءل كيف لميسي بأن يظهر بهذا الشكل.

وعلقت الجماهير بعدة تعليقات ساخرة على هذه اللقطة التي انتشرت صورها بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نهاية اللقاء.

 

وتمكن ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بانتصار سان جيرمان على السيتي بهدفين دون رد.

التقاط.PNG


التقاط.PNG

6153b3594c59b73d12099592.jpg
 

 
#ميسي #مانشستر سيتي #باريس سان جيرمان #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تهدد بإلغاء التسهيلات التي منحتها لغزة وترسل رسالة غاضبة للمخابرات المصرية وهذا ما جاء فيها ..

سفارتنا في تركيا توضح آخر المستجدات حول ملف قضية اختفاء 7 فلسطينيين

حماس تعلق على الأنباء حول قرب إتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

تقدير إسرائيلي: الطائرات الانتحارية عنوان المواجهة المقبلة مع حماس وحزب الله

هيئة حقوقية: خاطبنا اشتية بخصوص مخصصات الشؤون الاجتماعية

السيسي يفاجئ الوزراء بطلب خلع الكمامات (فيديو)

يديعوت تتساءل: بعد حرب غزة الأخيرة: أيهما يخاف الآخر في إسرائيل.. العربي أم اليهودي؟

الأخبار الرئيسية

قائد الدفاع الجوي الإسرائيلي يُقّر: إسرائيل تعرضت لقصفٍ لم تعرفه من قبل في العدوان الأخير على غزة

الجهاد الإسلامي ترد على الحرس الثوري الإيراني: مقاومتنا مرتبطة بالاحتلال وليست بأي هدف آخر

17 وفاة و1606 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و2526 حالة تعافٍ في فلسطين

الدعاليس : الوضع المالي قد يؤثر على موعد ونسبة صرف رواتب موظفي غزة هذا الشهر..

WLEIv

بالفيديو: قناة عبرية: هذا ما حاولت حماس تدميره من خلال طائراتها المسيرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية