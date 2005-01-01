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الدعاليس : الوضع المالي قد يؤثر على موعد ونسبة صرف رواتب موظفي غزة هذا الشهر..

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدعاليس : الوضع المالي قد يؤثر على موعد ونسبة صرف رواتب موظفي غزة هذا الشهر..



غزة / سما /

 قال عصام الدعاليس رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، إن الواقع المالي الصعب الذي تمر به المؤسسة الحكومية قد يؤثر على موعد ونسبة دفعة الراتب هذا الشهر، في ظل عدم دخول المنحة القطرية للموظفين وتراجع الإيرادات وزيادة الالتزامات والأعباء المالية بعد العدوان الأخير.

جاءت أقوال الدعاليس خلال استقباله مجلس نقابة الموظفين في غزة، للاجتماع به وعرض ونقاش العديد من مشاكل وهموم ومطالب الموظفين ومتابعة بعض القضايا العالقة.

ورحب الدعاليس بوفد النقابة، وأشاد بدورها في متابعة قضايا وهموم الموظفين٬ مبديًا استعداده للتعاون مع النقابة بما يخدم مصلحة الموظفين.

وبين أنه منفتح على كل الخيارات والمقترحات التي تساهم في التخفيف عن الموظفين، في إطار من النزاهة والعدالة والشفافية.

كما استمع وفد النقابة برئاسة نقيبها كمال موسى إلى استعراض تفصيلي من رئيس متابعة العمل الحكومي عن الواقع المالي الصعب الذي تمر به المؤسسة الحكومية حاليًا بغزة.

وأكد نقيب الموظفين بغزة على أهمية التعاون والتواصل الدائم من أجل تعزيز صمود الموظفين وتلبية مطالبهم الملحة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الجميع.

ومن القضايا التي تم طرحها ونقاشها باستفاضة، دفعة الراتب الشهري ومرابحات ما قبل 2014 وعلاوة المخاطرة للإداريين في “وزارة الصحة” وتعديلات قانون التقاعد 7/2005 أسوة بالزملاء في المحافظات الشمالية والتسكين على الهيكليات، إضافة إلى طلب تسديد كامل فاتورة الكهرباء من المستحقات.

ووعد٬ بدراسة المقترحات المقدمة حسب الإمكانات إداريًا وماليًا بعد دراستها ونقاشها مع جهات الاختصاص.

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