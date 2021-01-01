فيديو.. ليفربول يكتسح بورتو.. وميلان المنقوص يخسر أمام أتلتيكو

وكالات / سما /

انتهت مباراتي المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا بانتصار كبير لفريق ليفربول خارج ميدانه على بورتو بخمسةأهداف مقابل هدف واحد.

سجل أهداف ليفربول كلاً من محمد صلاح هدفين و روبيرتو فيرمينو هدفين و ساديو ماني هدف بينما سجل هدف بورتو الوحيد المهاجم الإيراني مهدي طارمي.

وجد ليفربول هدفه الأول مبكراً وبالتحديد عند الدقيقة 18 بعد تسديدة بعد توغل من لاعب الوسط المميز كورتيس جونز أنقذها الحارس قبل أن يُكملها صلاح في الشباك.

بينما جاء الهدف الثاني للفريق الأحمر على ملعب الدراجاو قبل نهاية الشوط الأول وذلك بعد كرة عرضية من جيمس ميلنر مرت للمهاجم السنغالي الذي وضعها بسهولة داخل الشباك.

ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 60 بعد استغلال تمريرة كورتيس جونز وإنهاء مُحكم من هداف ليفربول، ثم أضاف بديله البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الرابع في الدقيقة 77 رداً على هدف مهدي طارمي ثم سجل فيرمينو هدفاً خامساً في الدقيقة 81، ليحتل ليفربول الصدارة برصيد 6 نقاط ويبقى بورتو بنقطة واحدة.

أما ميلان فخسر أمام أتلتيكو مدريد 21 على ملعب سان سيرو بعد أن أكمل المباراة بعشرة لاعبين بسبب طرد فرانك كيسي بعد 29 دقيقة فقط.

بدأ الروسونيري المباراة بهجوم كبير ونجح رافائيل لياو في وضع ميلان في المقدمة بعد تمهيد من إبراهيم دياز وتسديدة رائعة من المهاجم البرتغالي.

غيّر الطرد حسابات الفريقين تماماً وأجرى سيميوني تغييرات هجومية كبيرة ودفع بكل أوراقه، بينما حاول بيولي سد الثغرات والدفاع عن التقدم.

واصل أتلتيكو الضغط في الشوط الثاني مع محاولات من ميلان للدفاع المنظم، وبقى صامداً حتى الدقيقة 84 التي حقق فيها أنتوان جريزمان التعادل بعد عملية رائعة مهد فيها لودي الكرة لجريزمان الذي سدد كرة رائعة بقدمه اليسرى سكنت شباك الحارس الفرنسي مايك ماينيان.

ثم أحرز أتلتيكو الهدف الثاني من ركلة جزاء على المدافع توموري تصدى لها المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز بنجاح لينتصر أتلتيكو بهدفين لهدف.