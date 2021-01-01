ميسي يقود باريس سان جيرمان لفوزٍ مُثير على مانشستر سيتي بدوري الأبطال (شاهد)

وكالات / سما /

نجح فريق باريس سان جيرمان في هزيمة مُنافسه القوي مانشستر سيتي بثنائية نظيفة، وذلك في ثاني جولات دور المجموعات من مُسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المُباراة التي أقيمت على أرض ملعب حديقة الأمراء في باريس الهدف الأول للساحر ليونيل ميسي بقميص فريقه الجديد بعد انتقاله إليه الشهر الماضي قادماً من برشلونة.

وجاء هدف المُباراة الأول عن طريق النجم السنغالي إدريسا جايي في الدقيقة 8 من الشوط الأول، وذلك بعد لعبة رائعة بدأت من المغربي المُتالق أشرف حكيمي ومرت بمبابي ونيمار قبل أن تصل إلى جايي الذي أطلق تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في مرمى إيدرسون.

وانتظر جمهور حديقة الأمراء حتى الدقيقة 64 التي شهدت عزف الموسيقار ميسي لحنه المُميز في ليالي الأبطال، وذلك عندما استلم الكرة من قبل خط وسط الملعب من فيراتي لينطلق ويتبادل الكرة عند حدود منطقة الجزاء لتصل إليه قبل أن يُطلق تسديدة رائعة تحمل بصمته المُميزة لتسكن كرته الشباك.

وسيلعب باريس سان جيرمان في المُباراة المُقبلة ضد لايبزيج الألماني يوم 19 أكتوبر المُقبل على أرض باريس، فيما سيلعب مانشستر سيتي ضد كلوب بروج في نفس اليوم على أرض بروج