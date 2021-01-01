ريال مدريد يسقط في فخ شيريف بخسارة قاتلة بدوري الأبطال (فيديو)

وكالات / سما /

سقط ريال مدريد في فخ الخسارة من شيريف تيراسبول المولدوفي بخسارة مفاجئة قوامها هدفين لهدف، في ملعبه ووسط جماهيره بملعب سانتياجو بيرنابيو، مساء اليوم الثلاثاء.

واستقبل فريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي فريق شيريف في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على أمل الفوز وتصدر المجموعة بعد تعادل إنتر ميلان مع شاختار بلا أهداف.

فرض الريال سيطرته على المباراة من بدايتها، لكنه لم ينجح في ترجمة هذه السيطرة داخل الشباك، ليباغته الضيف المولدوفي بهدف في الدقيقة 25 عن طريق دجاسور ياخشيبايف.

واستمر الريال في سعيه لتسجيل الهدف الأول في شباك ضيوف البيرنابيو، لكن الوقت لم يسعفه في الشوط الأول، ليؤجل ذلك للفترة الثانية بهدف من توقيع كريم بنزيما.

وأعاد المهاجم الفرنسي الأمور لنصابها بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 65، تحصل عليها البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد “الفار”.

وبعد التعادل وجه شيريف إنذاراً جديداً للريال بتسجيل هدفاً لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع للفار بسبب التسلل، لكن الميرينجي لم ينصت للإنذار واستقبل هدفاً قاتلاً من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك تيبو كورتوا على بعد دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وفي ضوء النتيجة يتصدر شيريف المجموعة برصيد 6 نقاط، ويبقى ريال مدريد في خانة الوصيف برصيد 3 نقاط.