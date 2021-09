فريق جامعة القدس "MultiGreen" يفوز في مسابقة ضمن معرض إكسبو 2020 دبي

القدس المحتلة / سما /

فاز فريق جامعة القدس "MultiGreen" في المرحلة الثانية للمسابقة العربية Swiss Pavilion" of Expo 2020 in Dubai (Oct 2021 – Mar 2022)" عن مشروع بيئي بحثي بعنوان " Closing water and nutrient cycles for sustainability: wastewater to hydroponic to soil to plant"، قدمه طلبة وأساتذة في كلية العلوم في الجامعة.

وجاء الفريق في المرتبة الثالثة ليتأهل للمنافسة في المرحلة النهائية في الجناح السويسري في إكسبو دبي 2020 (EXPO 2020 DUBAI SWISS PAVILION)، ضمن أفضل 6 مشاريع بحثية ستعرض أفكارها لحل مشاكل تلوث المياه العادمة، والنفايات الإلكترونية، ونفايات الطعام والبلاستيك، بين عدة جامعات عربية وفلسطينية، وذلك بعد اجتيازه المرحلة الأولى بين أفضل 10 مشاريع عربيًا.

وهنأ رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك فريق الباحثين من أساتذة وطلبة على هذا الإنجاز الهام، مشيرًا إلى أن الجامعة ستسخر إمكانياتها البحثية والعلمية من أجل تطوير المشروع وإنجازه، والذي سيحقق بدوره فوائد عديدة على المستوى الاقتصادي والبيئي، مما يعبّر عن رؤية الجامعة التي تدعم تعزيز ثقافة الريادية والابتكار بين الطلبة، الأمر الذي يسهم في خلق الفرص وتوجيه العقول واستثمارها لخدمة المجتمع.

وتكون الفريق من المشرفين د. مهند قريع و د.عامر كنعان من دائرة العلوم والبيئة، وخريجتي دائرة الأحياء آلاء شويكي وآيات مطور، وقال د. قريع حول هذا الإنجاز "نود كمشرفين أن نتقدم بالشكر لصديقة جامعة القدس وأحد الاستشاريين للمشروع أ. وجدان الغامدي من جامعة الملك عبدالله في السعودية على المساعدة في تقديم الاستشارات العلمية والتواصل مع اللجنة المنظمة لتقديم المشروع بأفضل نسخة".

وتابع د. قريع "كما نتقدم بالشكر للدكتور لؤي عواد و الدكتور نضال سليم من سويسرا على دعمهم لتحقيق متطلبات التنافس مع الجامعات العربية، وطاقم التصوير في الجامعة، وندعو الجميع لمشاهدة مشروع MultiGreen بنسخته الأولية في حرم الجامعة في البيت البلاستيكي بالقرب من معهد التنمية الريفية، حيث يقوم عدد من الطالبات والطلاب من قسم الكيمياء والأحياء بمتابعة التجربة العلمية".

وعن فكرة المشروع عقبت الطالبة شويكي "بعد بحث ودراسة للموضوع وقراءة الأبحاث العلمية ذات العلاقة اتخذنا الخطوة العملية والجدية، ورممنا البيت البلاستيكي ليصبح بيئة مناسبة للمشروع والزراعة داخله، وبعد تطبيقه عمليًا وإنتاج محصول ناجح قررنا أنا وزميلتي أن يكون المشروع هو مشروع تخرجنا، وطورنا الفكرة التي قامت على عمل زراعة خلايا وأنسجة بالمختبر لإنتاج الشتلات وإعادة زراعتها دون الحاجة لشراء شتلات جديدة، بعدها قررنا أن ننمي الفكرة على نطاق أوسع عبر إنتاج محصول أكبر، وبنفس الوقت سنقارنه مع المحاصيل التي تزرع بالتربة بالطرق التقليدية".

وأضافت "أوجه شكري الكبير للدكتور مهند الذي آمن بقدراتنا وثابر للوصول لهذه المرحلة، كما أشكر حاضنة المشاريع والأبحاث جامعة القدس جامعة العاصمة على إعطائنا هذه المساحة للعمل داخلها ودعمها لمثل هذه المشاريع".

من جانبها، أكدت الطالبة مطور أنها وزميلتها تمتلكان تصورًا كبيرًا لإنجاح المشروع وتطويره، فهو أحد المشاريع الذي تستطيع المرأة من خلاله العمل من البيت بحيث تستغل المساحات والحدائق بتكلفة قليلة لتحقق مدخولها الخاص، مما سيحقق فائدة بيئية واقتصادية ناجعة.

وتعمل جامعة القدس على تطوير أفضل الأبحاث العلمية القادرة على إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمع على مختلف الأصعدة، وتشمل مشاريعها الرائدة الجانب البيئي لإدارة الموارد الطبيعية واستثمارها، كما وتشارك الجامعة في العديد من المؤتمرات العلمية والمسابقات ذات العلاقة، لتتصدر بذلك مراتب متميزة بجهود بحثية رائدة لطلبتها وأكاديمييها.