العليا الإسرائيلية تصادق على تأجيل إخلاء الخان الأحمر لمدة 6 أشهر

القدس المحتلة / سما /

صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على طلب الحكومة في "تل أبيب" عبر ممثلها الخاص، على تأجيل إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس، لمدة ستة أشهر.

وانتقد قاضي المحكمة، طلب الحكومة الإسرائيلية تأجيل إخلاء القرية عدة مرات.

وتبرر حكومة الاحتلال طلبها أكثر من مرة بالتأجيل، لأسباب تتعلق بمحاولة التوصل لـ"اتفاق" مع مواطني القرية منعًا لأي أزمة سياسية مع المجتمع الدولي، الذي طالب مرارًا وتكرارًا بعدم إخلاء القرية.

وتسعى حكومة الاحتلال إلى نقل مواطني القرية البدوية إلى منطقة أخرى خالية، إلا أن المواطنين يرفضون ذلك.