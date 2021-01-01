مخلوف: منظومة العدالة التركية أكدت جاهزيتها للتعاون مع نظيرتها في دولة فلسطين

رام الله / سما /

قال المحامي يزيد مخلوف نائب نقيب المحامين الفلسطينيين "إن منظومة العدالة التركية أكدت جاهزيتها التامة لتدعيم العمل المشترك مع منظومة العدالة الفلسطينية وذلك في إطار تبادل الخبرات وتأكيدا على أهمية دعم مؤسسات العدالة في دولة فلسطين.



جاء ذلك خلال زيارة نقابة المحامين لتركيا للإطلاع على التجربة التركية في بناء منظومة العدالة واللامركزية في ادارة النقابات والتي تعتبر من أهم التجارب على صعيد الأقاليم الدولية ،و تمت الزيارة مطلع الاسبوع الماضي واستمرت مدة اسبوع.



وترأس وفد نقابة المحامين المحامي يزيد مخلوف نائب نقيب المحامين وعدد من اعضاء مجلس النقابة في مركز القدس وغزة.



وأستقبل وفد فلسطين من قبل وزير العدل التركي أ. عبد الحميد غول، ورئيس اتحاد نقابات المحامين التركية أ.متين اغلو ورئاسة مجلس القضاء الأعلى لتركيا والنائب العام التركي ورئيس ديوان المظالم ورئيس محكمة الاستئناف.



ونقل المحامي يزيد مخلوف رئيس الوفد تحيات فخامة الرئيس محمود عباس ابو مازن الى القيادة التركية ممثلة بالرئيس أروغان وكل الشعب التركي ،مثمنا دور الدولة التركية التاريخية في دعم صمود الشعب الفلسطيني على مدار تاريخ الصراع الفلسطيني مع الاحتلال.



وأكد مخلوف إن تركيا تتقدم وتتطور في كافة القطاعات والأهم هو قطاع العدل والذي يعمل في إطار تكاملي شامل ومنظم، مقدما فخره واعتزازه بالمؤسسات التركية التي تعتبر نموذجا دوليا يحترم ويحتذا به.



وقدم وفد النقابة شرحا مستفيضا عن نظام التدريب في نقابة المحامين الفلسطينيين والصعوبات والمعوقات التي تواجه النقابة بين مركزيها في القدس وغزة بسبب عراقيل الاحتلال التي تمنع التواصل الجغرافي بين المركزين ،بالإضافة لأوضاع منظومة العدالة الفلسطينية في ظل عراقيل الاحتلال الذي يسعى لتدمير اي مشروع يسعى للارتقاء بمنظومة المؤسسات الفلسطينية.



واستمع وفد فلسطين من المسؤولين الأتراك عن كيفية عمل منظومة العدالة وخاصة اتحاد نقابة المحامين التركية والتي تعتبر من أهم ركائز العدل في الدولة التركية.



وأكد المسؤولون الأتراك عن أهمية فلسطين وقضيتها والتي تعتبر محورية بالنسبة لتوجهات القيادة التركية والشعب التركي ،وقد نقل المسؤولون الاتراك تحيات الرئيس اردوغان للوفد الفلسطيني مرحبا بهم في تركيا ،ووعد المسؤولون الاتراك ان يتم تبادل للزيارات والخبرات لتدعيم العلاقات على صعيد مؤسسات العدالة.