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مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون "الأقصى"



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط تشديد شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية بحق المصلين.

وشهدت أحياء وبلدات القدس المحتلة الليلة الماضية، وحتى فجر اليوم، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

فيما احتشد عشرات المستوطنين في شارع الواد بالقدس القديمة، وأطلقوا أغاني صاخبة عبر مكبرات الصوت وتراقصوا وسط تواجد مكثف للاحتلال واغلاق لبعض الطرقات.

وعمدت قوات الاحتلال إلى إطلاق قنابل الغاز والصوت بكثافة باتجاه الشبان والمنازل، فيما عملت على مطاردة وملاحقة الشبان في الشوارع وداخل الأحياء السكنية في محاولة منها لاعتقالهم.

وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.

ويتعرض الشبان المقدسيون وبالتوازي مع جرائم الاحتلال لاستفزازات يومية من قبل قطعان المستوطنين الذين ينظمون المسيرات والتجمعات عدا عن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى.

#مستوطنون #المسجد الأقصى

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