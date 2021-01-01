الصحة : 14 حالة وفاة و1229 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

غزة / سما /

​أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 14 حالة وفاة و1229 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وتعافي 1886 حالة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها أجرت 4287 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وقالت إن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 168001 إصابة، والحالات النشطة 19253 حالة، والمتعافين 147373 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1375 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 365 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 244 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اجمالي جرعات لقاح "كورونا" التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 416267 شخص.