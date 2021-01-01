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لهذا السبب .. الإمارات تعمل على إنشاء ملحق للشرطة الإسرائيلية على أراضيها

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. الإمارات تعمل على إنشاء ملحق للشرطة الإسرائيلية على أراضيها



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "تليغراف" البريطانية أنّ الشرطة الإسرائيلية ستعمل بشكل دائم في الإمارات"، وعليه سيتمّ إنشاء ملحق للشرطة الإسرائيلية في قنصلية بلادها في دبي.

 
وقالت الصحيفة إنّ الشرطة الإسرائيلية تخطط لحضور دائم لعناصر من الشرطة الإسرائيلية في دولة الإمارات، وهذا لمواجهة وجود عدد من أفراد العصابات الإسرائيليين فيها، وهو نوع غير مسبوق من التعاون بعد اتفاق التطبيع بين الطرفين منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
 
وأشارت إلى أنّ العصابات تدير عمليات دعارة متطورة بشكل متزايد، إضافة إلى تجارة المخدرات وغسيل الأموال في الإمارات.
 
وقالت الصحيفة: "على الرغم من عدم وجود اتفاقية تسليم المجرمين حتى الآن بين الجانبين، فإنهما يعملان عن كثب لتعقب أفراد العصابات".

#الامارات #اسرائيل
شرطة

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