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لجنة الانتخابات: بدء استقبال طلبات اعتماد الصحفيين والمراقبين للانتخابات المحلية 2021

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات: بدء استقبال طلبات اعتماد الصحفيين والمراقبين للانتخابات المحلية 2021



رام الله / سما /

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، عن بدء استقبال طلبات اعتماد هيئات الرقابة، والصحفيين المحليين والدوليين، للانتخابات المحلية 2021.

وأشارت اللجنة إلى أن البطاقات الصادرة لاعتماد المراقبين والصحفيين في الانتخابات العامة 2021 (المؤجلة)، ستبقى سارية المفعول للانتخابات المحلية 2021.

ودعت اللجنة الصحفيين وهيئات الرقابة الراغبة في تغطية الانتخابات المحلية والرقابة عليها، ممن لم يتم اعتمادهم سابقاً، إلى تقديم الطلبات الكترونياً من خلال موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps) وذلك قبل يوم الإثنين الموافق 25/10/2021 لهيئات الرقابة، فيما يبقى باب اعتماد الصحفيين مفتوحاً حتى 4 كانون أول 2021.

يشار إلى أن لجنة الانتخابات اعتمدت في الانتخابات العامة (المؤجلة)، 71 مؤسسة محلية و24 منظمة إقليمية ودولية كهيئات رقابية، إلى جانب اعتماد 1718 صحفياً وصحفية لتغطية العملية الانتخابية.

يذكر أخيراً، أن عملية التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية ستنطلق صباح يوم الأحد 3/10/2021 وتنتهي مساء يوم الخميس 7/10/2021.

#لجنة الانتخابات المركزية

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