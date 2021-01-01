رام الله / سما /

تصدّرت إصابة عدد من المواطنين باعتداءات مستوطنين عليهم في مسافر يطا، وإصابة فتى بجروح خطيرة بمخيم العروب بالخليل، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الأربعاء.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

إصابات برصاص الاحتلال واعتداءات المستوطنين بالضفة بينها حالة خطيرة لفتى في مخيم العروب

الرئيس يعزي بالشهيدين أسامة ويوسف صبح ويهاتف عماد الفالوجي معزيا بوالدته

"أونكتاد": الاحتلال و"كورونا" جعلا 2020 أصعب السنوات الاقتصادية منذ تأسيس السلطة الوطنية

عضو الكونغرس نيومان تؤكد دعمها لحقوق المقدسيين الذين يعانون التهجير القسري

مذكرة احتجاج أردنية تطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها واحترام الوضع القائم في "الأقصى"

وقفات في البيرة والخليل وطولكرم إسناداً للأسرى

17 وفاة و1703 إصابات بـ"كورونا"

رام الله: تسليم مذكرة لهيئة الأمم المتحدة ترفض اتفاق الإطار بين "الأونروا" والولايات المتحدة

رجال دين مسلمون ومسيحيون وسامريون يناشدون العالم الضغط على الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء

* "الأيام":

"أونكتاد": الاحتلال الإسرائيلي العائق الرئيس أمام التنمية في فلسطين رغم صدمة "كورونا"

إصابات بينها طفل حالته خطيرة نتيجة اعتداءات وحشي للمستوطنين قرب يطا

جنين: مسيرة في برقين للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد يوسف صبح

الاحتلال يغلق حاجزي عناب وشوفة في طولكرم

مخطط استيطاني لإقامة خط صرف صحي بأراضي دير استيا

الاحتلال يمنع وصول مصلين من الداخل إلى "الأقصى" ويعتقل شابين

اشتية يتابع قضية المواطنين السبعة المفقودين في تركيا

"كورونا": 17 وفاة و1703 إصابات

"القدس":