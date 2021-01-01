تصدّرت إصابة عدد من المواطنين باعتداءات مستوطنين عليهم في مسافر يطا، وإصابة فتى بجروح خطيرة بمخيم العروب بالخليل، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الأربعاء.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الحياة الجديدة":
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إصابات برصاص الاحتلال واعتداءات المستوطنين بالضفة بينها حالة خطيرة لفتى في مخيم العروب
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الرئيس يعزي بالشهيدين أسامة ويوسف صبح ويهاتف عماد الفالوجي معزيا بوالدته
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"أونكتاد": الاحتلال و"كورونا" جعلا 2020 أصعب السنوات الاقتصادية منذ تأسيس السلطة الوطنية
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عضو الكونغرس نيومان تؤكد دعمها لحقوق المقدسيين الذين يعانون التهجير القسري
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مذكرة احتجاج أردنية تطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها واحترام الوضع القائم في "الأقصى"
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وقفات في البيرة والخليل وطولكرم إسناداً للأسرى
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17 وفاة و1703 إصابات بـ"كورونا"
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رام الله: تسليم مذكرة لهيئة الأمم المتحدة ترفض اتفاق الإطار بين "الأونروا" والولايات المتحدة
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رجال دين مسلمون ومسيحيون وسامريون يناشدون العالم الضغط على الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء
* "الأيام":
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"أونكتاد": الاحتلال الإسرائيلي العائق الرئيس أمام التنمية في فلسطين رغم صدمة "كورونا"
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إصابات بينها طفل حالته خطيرة نتيجة اعتداءات وحشي للمستوطنين قرب يطا
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جنين: مسيرة في برقين للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد يوسف صبح
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الاحتلال يغلق حاجزي عناب وشوفة في طولكرم
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مخطط استيطاني لإقامة خط صرف صحي بأراضي دير استيا
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الاحتلال يمنع وصول مصلين من الداخل إلى "الأقصى" ويعتقل شابين
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اشتية يتابع قضية المواطنين السبعة المفقودين في تركيا
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"كورونا": 17 وفاة و1703 إصابات
"القدس":
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مشروع استعماري جديد يهدد بابتلاع آلاف الدونمات من أراضي سلفيت
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مستوطنون يهاجون تجمعات بمسافر يطا ويدمرون ممتلكات ويصيبون العشرات
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مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ومنع المصلين وحافلات من الداخل من الوصول للقدس
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17 وفاة و1703 إصابات جديدة بكورونا في الضفة وغزة
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الرئيس يعزي ذوي الشهيدين في جنين وبوفاة والدة الوزير الأسبق عماد الفالوجي
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5159 إصابة بكورونا في إسرائيل
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مذكرة احتجاج أردنية تطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها واحترام الوضع القائم في الأقصى
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عضو الكونغرس ماري نيومان تؤكد دعمها لحقوق المقدسيين
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شركة فايزر تطلق اختبارات سريرية لحبّة دواء "تقي" من "كوفيد – 19"
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الأمم المتحدة: الاحتلال سبب مشاكل الاقتصاد الفلسطيني وكورونا لم تضف شيئاً