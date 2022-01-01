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سفارتنا لدى القاهرة توضح آلية دخول الطلبة الجدد إلى مصر

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا لدى القاهرة توضح آلية دخول الطلبة الجدد إلى مصر



رام الله / سما /

أصدرت سفارة فلسطين لدى مصر، بيانا يوضح آلية دخول الطلبة الفلسطينيين المقبولين في الجامعات المصرية للعام الدراسي الحالي 2022/2021، عبر المطارات، ومعبر رفح البري، للانتظام في الدراسة.

وأوضحت السفارة، اليوم الأربعاء، أن الجهات المختصة اشترطت تقديم شهادة قيد للعام الدراسي 2022/2021، وإيصال دفع الرسوم الدراسية، لتمكين الطلبة المقبولين في الجامعات المصرية للعام الدراسي الحالي، من الدخول الى الاراضي المصرية.

ودعت الطلبة وأولياء أمورهم إلى ضرورة التأكد من الإجراءات المتبعة من المصادر الرسمية كي لا يتعرض الطلبة إلى مصاعب خلال سفرهم، مشيرة إلى أنها ستنشر على صفحاتها الرسمية كافة التحديثات الواردة بهذا الخصوص.

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