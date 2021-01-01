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حملة اعتقالات في القدس بينهم نشطاء حركة فتح

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حملة اعتقالات في القدس بينهم نشطاء حركة فتح



القدس المحتلة / سما /

​ نفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في عدة مناطق في مدينة القدس.

واقتحمت قوات من المخابرات والوحدات الخاصة والشرطة، بلدة العيسوية والطور وحي وادي الجوز، وداهمت عدة منازل، ونفذت اعتقالات بعضها لنشطاء حركة فتح في القدس.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة – القدس، أن القوات اعتقلت عبد الهدرة، طلال الصياد، محمد أبو الهوى، ومحمد موسى الصياد، محمد سعيدة، تامر النتشة، وعز الدين طوطح، أحمد داري.

ومن جهة ثانية، اندلعت في ساعة متأخرة من مساء أمس، مواجهات في بلدة العيسوية، وقامت القوات بإطلاق القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بصورة عشوائية، كما اقتحمت "وحدة المستعربين" البلدة واعتقلت فتيين هما: عمر مصطفى، وآدم سعيد.

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