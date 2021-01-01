  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يتابع قضية المفقودين السبعة في تركيا ويوعز بتكثيف إجراءات البحث عنهم

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يتابع قضية المفقودين السبعة في تركيا ويوعز بتكثيف إجراءات البحث عنهم



رام الله / سما /

​ تابع رئيس الوزراء محمد اشتية قضية أبنائنا السبعة الذين اختفت آثارهم وانقطع الاتصال بهم منذ أيام في تركيا، وأوعز بتكثيف جهود البحث للكشف عنهم ومعرفة مصيرهم.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه اشتية، مع سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، الذي وضعه في صورة الجهود التي تبذلها السفارة مع الجهات الأمنية التركية، في سبيل الوصول إليهم وعودتهم سالمين إلى ذويهم.

وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه على مصير المفقودين، مشيدا بجهود السفير مصطفى واتصالاته المكثفة مع أركان الدولة التركية منذ اللحظات الأولى لاختفاء المواطنين السبعة.

ودعا المسؤولين الأتراك إلى بذل أقصى الجهود للبحث عنهم والحفاظ على أرواحهم، خاصة أن تركيا تتمتع بقدرة كبيرة من حفظ الأمن لمواطنيها وللوافدين إليها، باعتبارها مقصدا للسياح الذين يشعرون بالأمن والأمان فيها.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تهدد بإلغاء التسهيلات التي منحتها لغزة وترسل رسالة غاضبة للمخابرات المصرية وهذا ما جاء فيها ..

التعليم بغزة تعلن تغيير موعد بدء الفترة الصباحية بالمدارس

في تصريح صادم .. الصحة العالمية: أستعدوا للجائحة القادمة

سفارتنا في تركيا توضح آخر المستجدات حول ملف قضية اختفاء 7 فلسطينيين

صبح: الأموال التي صادرتها السودان من "حماس" يجب أن تعاد لشعبنا

مسؤولة عراقية: من الضروري أن نعترِف بإسرائيل وعندما سمعت عن “المحرقة” أجهشت بالبكاء

تقدير إسرائيلي: الطائرات الانتحارية عنوان المواجهة المقبلة مع حماس وحزب الله

الأخبار الرئيسية

WLEIv

بالفيديو: قناة عبرية: هذا ما حاولت حماس تدميره من خلال طائراتها المسيرة

نفتالي بينت يوضح موقف حكومته من صفقة تبادل الأسرى

غزة: قرار جديد بحق الموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا

فتح

بدءاً من جنين.. صحيفة اسرائيلية: ماذا لو تترك “فتح” الساحة السياسية لصالح “البندقية الموحدة”؟

الرئيس

أبو مازن يطالب بـ”تقنية الفار” ولبيد يدحرج الكرة.. هل يستسلم بينيت على ملعب الأمم المتحدة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية