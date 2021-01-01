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أجواء معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبياً في الأغوار

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبياً في الأغوار



رام الله / سما /

يكون الجو  اليوم الاربعاء معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة:يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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