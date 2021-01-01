الاحتلال يغلق حاجزي عنّاب وشوفة في طولكرم

طولكرم /سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، حاجز عناب شرق طولكرم.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز نادوا عبر مكبرات الصوت بإغلاقه بشكل كامل هذه الليلة، في الوقت الذي منعوا فيه المركبات من الخروج من طولكرم، ما تسبب بأزمة مرورية.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال بوابة الحاجز المقام على مدخل قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم، أمام حركة المواطنين من سكان المحافظة ومن داخل أراضي عام 1948، كونها تعتبر المدخل الذي يسلكونه للدخول إلى مدينة طولكرم والخروج منها، ما تسبب باختناقات مرورية في المنطقة.