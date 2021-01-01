سفارتنا في تركيا توضح آخر المستجدات حول ملف قضية اختفاء 7 فلسطينيين

انقرة /سما/

قالت وزارة الخارجية والمغتربين ان خلية الأزمة التي شكلتها في قضية اختفاء 7 فلسطينيين في تركيا عقدت ثلاث اجتماعات ومشاورات منفصلة في أنقرة مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمؤسسة الأمنية التركية.

وأوضحت في بيان لها "انه وفي إطار الجهود والمتابعات التي تقوم بها سفارة دولة فلسطين في تركيا وبالتنسيق مع الرئاسة ووزارة الخارجية والمغتربين والمؤسسة الامنية في ملف المفقودين خلال هذا الشهر على أراضي الجمهورية التركية والذين زاد عددهم الى سبعة مواطنين بعد اختفاء مواطن اخر يوم السبت الماضي ، أجرت السفاره هذا اليوم في إطار خلية الأزمه التي تعمل في هذا الموضوع على مدار الساعه ثلاث اجتماعات ومشاورات منفصله في أنقرة مع وزارة الداخليه ووزارة الخارجية والمؤسسة الأمنية التركية" .

وأضافت الوزارة " في هذه الاجتماعات أكد ممثلوا السفارة على أهمية قيام الجهات المعنيه في الجمهورية التركيه ببذل كل جهد ممكن من اجل الوصول الى المفقودين وعودتهم الى اهاليهم سالمين وباسرع وقت ، وتم تزويد الجهات الرسميه التركيه بكل المعلومات المتوفره عن حالات الاختفاء كافة وفقا لبيان الوزارة".

وفي ختام بيانها، أشارت الوزارة الى أن الجهات الرسمية التركية أكدت انها تولي هذا الموضوع اهتماماً كبيرا ، ووعدت بمواصلة المتابعة وبذل كل جهد ممكن من اجل الوصول الى المفقودين .

