  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

“الأوقاف” تفتتح مدرستين قرآنيتين جنوب نابلس

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
“الأوقاف” تفتتح مدرستين قرآنيتين جنوب نابلس



نابلس /سما/

افتتح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، اليوم الثلاثاء، مدرسة” ابن الجزري” القرآنية لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه وتجويده في مسجد الفاروق في قرية اللبن الشرقية ومدرسة “دار القرآن الكريم” في بلدة قبلان جنوب نابلس، إلى جانب تكريم الطلبة الحافظين لكتاب الله في قبلان في فوج “الأسرى والمسرى”.

وقال أبو الرب إن افتتاح المدرستين يأتي ضمن رؤيتها واستراتيجيتها بنشر ودعم علوم القرآن الكريم من حفظ وتفسير وتجويد.

وأضاف، إن وزارة الأوقاف وبناء على الرؤية التي تتبناها أخذت على عاتقها تفعيل نشاط دور ومراكز القرآن الكريم، وخاصة ما تم إنجازه في الصورة الجديدة عبر إطلاق “المدارس القرآنية” في مديرية أوقاف نابلس، موضحًا أنها صاحبة الفضل في إطلاق هذه المدارس التي عملت على وضع خطة تنشيطية لهذا الجانب الهام في صياغة شخصية الطفل والشاب في مدننا وقرانا.

وتابع، إن الوزارة تضع كل جهدها في دعم هذا الجهد المبارك والهام، وستوفر لهذه المدارس ما تحتاجه لاستمرارها وتطورها بالشكل الأفضل، لتنهض بتعليم القرآن الكريم، ودعم حفظته، وتوفير ما يلزم لإتمامهم لحفظه ودرس أحكامه وتفسيره وتجويده.

من جهته، أكد رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية، يعقوب عويس، أهمية هذه المدرسة في القرية، لما لها من دور في تغذية الروح وإعداد شباب ملتزم ومستقيم يعملون على رفعة وطنهم واستقلاله.

بدوره، قال رئيس المجلس البلدي في قبلان، ورئيس مجلس الإدارة لدار القرآن الكريم، نزار إبراهيم، إن الدار باعتمادها مدرسة قرآنية من قبل وزارة الأوقاف، حققت نقلة نوعية  في الاهتمام بنشر علوم القرآن الكريم وحفظه، ما يؤهلها لتكون مدرسة راعية لجميع المنطقة المحيطة بها، وهي مساهمة رائدة تحسب لهذه الدار التي تعمل بشكل حثيث لتنفيذ خططها.

من جانبه، أكد مدير “دار القرآن الكريم” مجدي عبد العظيم، على دور لجنة الزكاة في قبلان في دعم ورعاية الدار ماديًا ومعنويًا، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس البلدي الراعي لنشاطات الدار، بالإضافة إلى بلدة قبلان بأهاليها جميعهم.

وأضاف: “يرجع الفضل لهم جميعًا في تخرّج 155 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم من البلدة منذ تأسيس الدار وحتى الآن”.

من ناحيته، أكد مدير عام مديرية أوقاف نابلس محمد الكيلاني أن المديرية عملت وستعمل على دعم هذه المدارس التي تعطي صورة مشرقة لمدننا وقرانا، لما لها من دور في إعطاء وجه ديني سمح ومعتدل بسبب الدروس القرآنية ودورها في تكريسها، مشيرًا إلى أن خطة مديرية أوقاف نابلس تتمثل بإنشاء 10 مدارس قرآنية في محافظة نابلس ومدينتها حتى نهاية العام الحالي بعدد طلاب يتجاوز 1500 طالبًا من الذكور. وقد أنجزت حتى اليوم إطلاق ثلاث مدارس في مدينة نابلس واللبن الشرقية وقبلان.

#وزارة الاوقاف #مدارس دينية

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تهدد بإلغاء التسهيلات التي منحتها لغزة وترسل رسالة غاضبة للمخابرات المصرية وهذا ما جاء فيها ..

التعليم بغزة تعلن تغيير موعد بدء الفترة الصباحية بالمدارس

تفاصيل صادمة .. نشر وقائع مقتل الناشط نزار بنات وفقاً لما ورد في لائحة اتهام بمقتله

في تصريح صادم .. الصحة العالمية: أستعدوا للجائحة القادمة

تنكروا بزي منقبات.. كشف هوية المشتبه فيهم بعملية السطو المسلح على محل للمجوهرات

مسؤولة عراقية: من الضروري أن نعترِف بإسرائيل وعندما سمعت عن “المحرقة” أجهشت بالبكاء

صبح: الأموال التي صادرتها السودان من "حماس" يجب أن تعاد لشعبنا

الأخبار الرئيسية

فتح

بدءاً من جنين.. صحيفة اسرائيلية: ماذا لو تترك “فتح” الساحة السياسية لصالح “البندقية الموحدة”؟

الرئيس

أبو مازن يطالب بـ”تقنية الفار” ولبيد يدحرج الكرة.. هل يستسلم بينيت على ملعب الأمم المتحدة؟

حماس تكشف الاختراق الوحيد الذي حدث بصفقة التبادل: حِراك يراوح مكانه واسرائيل غير جاهزة

فلسطين

يديعوت تتساءل: بعد حرب غزة الأخيرة: أيهما يخاف الآخر في إسرائيل.. العربي أم اليهودي؟

لماذا تجاهل بينيت الفلسطينيين في خطابه أمام الأمم المتحدة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية