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بالشراكة مع الحكومة.. الصليب الأحمر يُطلق مشروعًا لدعم سكان الأغوار

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالشراكة مع الحكومة.. الصليب الأحمر يُطلق مشروعًا لدعم سكان الأغوار



الاغوار /سما/

أطلق الصليب الأحمر الدولي، بالشراكة مع الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة، ومحافظة طوباس، اليوم الثلاثاء، مشروعًا لدعم المواطنين في منطقة الأغوار.

ويهدف المشروع الذي يقدمه الصليب الأحمر إلى دعم 100 أسرة في الأغوار الشمالية بمبلغ 9 آلاف شيقل لكل أسرة.

وأعرب محافظ طوباس يونس العاصي، باسم الرئيس، عن شكره الصليب الأحمر على هذه اللفتة الإنسانية، لافتًا إلى أنّ هذه المساعدات تعزز من صمود وثبات أبناء شعبنا فوق أرضه.

وأثنى العاصي، على الدور الإنساني الذي يؤديه الصليب الأحمر تجاه شعبنا الذي يعاني من الاحتلال واستهداف مقدراته، في محاولة منه لإفراغ الأرض من سكانها وإحلال الاستيطان مكانهم.

من ناحيته، أوضح الصليب الأحمر، أنّ هذه المساعدة الإنسانية تهدف لمساعدة الإنسان على الحياة الكريمة وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن وتطوير مقدراته.

ومن المقرر أنّ تشمل هذه المساعدات محافظتي: طوباس ونابلس، ومسافر يطا، لتطوير الثروة الحيوانية والزراعية حسب احتياجاتها الطارئة.

#الصليب الأحمر الدولي #الحكومة الفلسطينية #الاغوار

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