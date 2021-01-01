غرفة تجارة نابلس تبحث التعاون الثنائي مع بنك القدس

نابلس /سما/

استقبل رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة نابلس عمر هاشم في مقر الغرفة امس وفدا من بنك القدس ضم المدير العام للبنك صلاح الهدمي، والوفد المرافق له.

وشارك في اللقاء اعضاء مجلس ادارة الغرفة عثمان مصلح وطايل الحواري وياسين دويكات ومجدي البزرة وبشير حنني واياد الكردي ومعتز المصري.

واكد هاشم على العلاقة المميزة القائمة بين الغرفة والبنك، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، وشدد على اهمية نابلس الاقتصادية.

ونوه الى آفاق التعاون بين البنك والغرفة وخدمة هيئتها العامة، ودور البنك القدس تجاه المتعاملين معه في نابلس خاصّة بعد جائحة كورونا، وما تركته من آثار سلبية على التجار ورجال الاعمال في الاقتصاد النابلسي والوطن عموما، وتطرق الى دور برنامج (استدامة) في التخفيف من آثار الجائحة على القطاع الخاص.

وتطرق اعضاء مجلس الادارة الى سمعة التجار ورجال الاعمال في نابلس، واهميتها في القرار المصرفي، والعمل على تسهيل وتيسير اعطاء القروض خاصة في الفترة الحالية، ونوهوا الى المسؤولية المجتمعية للبنك خاصّة تجاه البلدة القديمة في نابلس، اضافة الى تقديم التسهيلات المالية الى المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اعضاء الهيئة العامة للغرفة من اجل تنشيط دورة الاقتصاد المحلي من خلال برنامج (استدامة)، والبحث في آليات تسويق البنك لدى الزبائن من خلال سياسات واجراءات البنك، خاصّة بعد ازمة كورونا.

من جانبه، اشار الهدمي الى اهمية بقاء البنك على تواصل مع نابلس وقواعدها الاقتصادية، واهمية القطاع الخاص باعتباره اللبنة الحقيقية للصمود.

وتطرق الى آثار ازمة كوفيد 19 على القطاع المصرفي وضرورة العمل بشكل موحد لخدمة الوطن بثبات وصمود وبقاء.

وتناول في حديثه اهمية الاستماع الى كل ممثلي القطاعات الاقتصادية في الغرف التجارية للتشارك في التطلعات وبناء سياسات واجراءات تخدم الاقتصاد الوطني.

واوضح الهدمي قيمة التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي خاصة من بنك القدس، بالإضافة الى نسبة نمو الودائع في الفترة الماضية، كما تطرق الى نسبة مساهمة البنك في برنامج (استدامة).

واتفق في نهاية الاجتماع على متابعة المواضيع التي اثيرت في الاجتماع بين الطرفين، وضرورة العمل عليها لإنجازها.