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هآرتس تكشف عن مبيعات إسرائيلية سرية للمغرب

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس تكشف عن مبيعات إسرائيلية سرية للمغرب



القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة هآرتس العبرية النقاب عن مبيعات عسكرية إسرائيلية لدولة المغرب بشكل سري خلال الأعوام الماضية.
 
ونشرت الصحيفة العبرية، مقالا لجوناثان هيمبل، المختص في الصادرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، أكد فيه أن الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى المغرب ظلت خلال السنوات الماضية سرية.

كما تضمن المقال أن إسرائيل باعت للمغرب أجهزة عسكرية، وأجهزة اتصال وتحكم، عن طريق طرف ثالث، منها أجهزة الكشف والتعقب في الطائرات الحربية.
 
وفي عام 2013، اشترت القوات الجوية المغربية ثلاث طائرات إسرائيلية بلا طيار من طراز "هارون"، كلفت حينها ميزانية الدولة 50 مليون دولار، بحسب ما نقلت الجريدة المغربية.
 
وكانت تقارير إعلامية مغربية أكدت أن المغرب سيبدأ تصنيع طائرات دون طيار تعرف باسم "كاميكاز"، بالتعاون مع إسرائيل.

#المغرب #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل

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