وزيرة الصحة تبحث مع القنصل التركي العام تعزيز التعاون

رام الله /سما/

بحثت وزيرة الصحة د مي الكيلة مع القنصل التركي العام بالقدس أحمد رضا دمير ورئيس الوكالة التركية للتعاون الدولي "تيكا" في فلسطين احمد رفيق شتنكايا التعاون المشترك وعدد من المشاريع القائمة والمشاريع المستقبلية.

وأطلعت وزيرة الصحة السيدين دمير وشتنكايا، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء بمكتبها برام الله، على الوضع الوبائي في فلسطين وجهود وزارة الصحة للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا، وحملة التطعيم الوطنية وتوفر المطاعيم المضادة لفيروس كورونا.

وناقش الاجتماع تشغيل المستشفى التركي في قطاع غزة، فيما طلبت وزيرة الصحة دعم تركيا في توسيع مستشفى طوباس التركي الحكومي وإضافة طابق ثالث، إضافة إلى دعم المستشفى الوطني بنابلس وتوسيعه.