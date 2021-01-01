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مقتل سيدة رميًا بالرصاص في بلدة "الرامة"

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل سيدة رميًا بالرصاص في بلدة "الرامة"



القدس المحتلة /سما/

قُتلت سيدة، اليوم الثلاثاء، رميًا بالرصاص في بلدة الرامة في الجليل شمال البلاد، في ما تعتقد الشرطة بحسب تقارير بأنها جريمة قتل متعمد، وفقًا لموقع القناة 12 العبرية.
 
وفتحت الشرطة تحقيقًا بعد العثور على شابة فاقدة للوعي وأعلن المسعفون من "نجمة داوود الحمراء" عن وفاتها.
 
وشهدت الأشهر الأخيرة موجة من جرائم القتل في الوسط العربي في إسرائيل، واتهم قادة فلسطينيين من الداخل الشرطة بتجاهل العنف، بما في ذلك النزاعات العائلية، وحرب العصابات، والعنف الأسري.
 
وتم تنظيم عدد من المظاهرات والمسيرات الضخمة للاحتجاج على ما يقول فلسطينيي الداخل أنه فشل في معالجة موجة العنف الإجرامي داخل الوسط العربي.

#الجريمة والعنف #اطلاق نار #الشرطة الاسرائيلية

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