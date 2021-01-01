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تحدث عن "الإملاءات الظاهرة والخفية"... آبي أحمد يوجه نصيحة للسودان

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحدث عن "الإملاءات الظاهرة والخفية"... آبي أحمد يوجه نصيحة للسودان



اديس بابا /سما/

علق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، على الأحداث التي شهدها السودان مؤخرا، موجها نصيحة إلى الخرطوم بشأن ما سماها "الإملاءات الظاهرة والخفية".

قال آبي أحمد في بيان باللغة العربية نشره على حسابه بموقع "تويتر": "نؤكد وقوفنا إلى جانب السودان قلبا وقالبا".

وأضاف: "نحن في إثيوبيا حكومة وشعبا نتابع عن كثب وبنية خالصة وتعاطف أخوي ما يحدث في السودان الشقيق".

وأكد أن أديس أبابا تتمنى أن يتجاوز السودان محنته بالحكمة والحرفية"، مضيفا "نرى ألا يسمح السودان بأي حال من الأحوال، بالتدخلات الخارجية والإملاءات الظهرة والخفية".

وأعرب آبي أحمد عن ثقته في أن لدى السودان الحكمة والقدرة على حل "مشاكله بنفسه"، دون الحاجة إلى "تدخلات خارجية"، مختتما بالقول "نثق أيضا بقدرة مؤسساته التي انبثقت عن متطلبات الشعب السوداني من أجل تحقيق آماله وتطالعته التي تجلت في مبادئ ثورته المجيدة".

وكان السودان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن إحباط محاولة انقلاب قام بها عدد من ضباط الجيش، فيما أكدت المؤسسة العسكرية السودانية القبض على 40 ضابطا لمشاركتهم في الانقلاب، وأن الأوضاع تحت السيطرة.

ورسالة رئيس الوزراء الإثيوبي، تأتي رغم الخلافات التي تخيم على العلاقات مع السودان، على خلفية سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، إضافة إلى النزاع الحدودي الذي يتطور بين الفينة والأخرى إلى مناوشات عسكرية.

#آبي أحمد #اثيوبيا #السودان

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