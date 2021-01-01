  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة عشرات المواطنين بالرضوض والاختناق في هجوم للمستوطنين واعتقال مسنيّن جنوب الخليل

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة عشرات المواطنين بالرضوض والاختناق في هجوم للمستوطنين واعتقال مسنيّن جنوب الخليل



الخليل /سما/

أصيب عشرات المواطنين بالرضوض والاختناق بينهم طفل، اليوم الثلاثاء، خلال هجوم نفذه المستوطنون، فيما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مسنيّن في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت الوكالة الرسمية، بأن المستوطنين هاجموا المواطنين ومنازلهم في عدة تجمعات سكانية وخرب تركزت في المفقرة، واللتواني، ولاصيفر، وأم الطوبا في مسافر يطا جنوب الخليل، وحطموا عددا من مركباتهم وألواحا للطاقة الشمسية، واقتلعوا عشرات الأشجار وأتلفوا مزروعات.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية جنوب الخليل راتب جبور، إن الأهالي حاولوا صد هجوم المستوطنين ومنعهم من الاعتداء عليهم وتخريب ممتلكاتهم ما أدى الى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات مختلفة، من بينهم طفل من عائلة الحمامدة، حيث أصيب برضوض وكدمات في رأسه وظهره، كذلك المواطن عثمان أبو قبيطة برضوض مختلفة في أنحاء جسده، نقل على إثرها الى المستشفى.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت الحماية للمستوطنين قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما أدى الى إصابة العشرات منهم بالاختناق.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مسنّين من خربة المفقرة هما: نعيم شحادة الحمامدة (62 عاما)، وسليمان عيد الهذالين (75 عاما).

#اعتداءات المستوطنين #الخليل #اعتقالات #قوات الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

التعليم بغزة تعلن تغيير موعد بدء الفترة الصباحية بالمدارس

تفاصيل صادمة .. نشر وقائع مقتل الناشط نزار بنات وفقاً لما ورد في لائحة اتهام بمقتله

في تصريح صادم .. الصحة العالمية: أستعدوا للجائحة القادمة

تنكروا بزي منقبات.. كشف هوية المشتبه فيهم بعملية السطو المسلح على محل للمجوهرات

مسؤولة عراقية: من الضروري أن نعترِف بإسرائيل وعندما سمعت عن “المحرقة” أجهشت بالبكاء

صبح: الأموال التي صادرتها السودان من "حماس" يجب أن تعاد لشعبنا

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

حماس تكشف الاختراق الوحيد الذي حدث بصفقة التبادل: حِراك يراوح مكانه واسرائيل غير جاهزة

فلسطين

يديعوت تتساءل: بعد حرب غزة الأخيرة: أيهما يخاف الآخر في إسرائيل.. العربي أم اليهودي؟

لماذا تجاهل بينيت الفلسطينيين في خطابه أمام الأمم المتحدة؟

تقدير إسرائيلي: الطائرات الانتحارية عنوان المواجهة المقبلة مع حماس وحزب الله

قسام

إسرائيل تهدد بإلغاء التسهيلات التي منحتها لغزة وترسل رسالة غاضبة للمخابرات المصرية وهذا ما جاء فيها ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية