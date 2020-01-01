  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصدر في حرس الثورة الإيراني: نمتلك برامج تسمح لنا بتجميد تهديدات العدو

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر في حرس الثورة الإيراني: نمتلك برامج تسمح لنا بتجميد تهديدات العدو



طهران /سما/

اعتبر مصدر مطلع في دائرة العلاقات العامة في مقر "خاتم الأنبياء" التابع لحرس الثورة الإيراني أن "الكيان الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية هو التهديد الأول لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا"، مؤكداً "امتلاك الجيش الإيراني برامج تسمح له بتجميد تهديدات العدو".

كلام المصدر جاء نقلاً عن تصريحات أحد المسؤولين في المقر، خلال كلمة ألقاها صباح اليوم الثلاثاء، أمام حشدٍ من النخبة الأكاديمية، حيث كشف امتلاك إيران "معلومات وافية عن المراكز الحساسة والاستراتيجية في الكيان الصهيوني"، مشدداً على "قدرة الجيش الإيراني في  فرض تكاليف باهظة لا يمكن للعدو تعوضيها".

وتابع المصدر: " المصادر الأميركية المرتبطة بالكيان الصهيوني غيرت موقفنا من الغموض ونقص المعلومات إلى الشفافية والإشراف الكامل في هذه المعادلة".

كما تحدث المصدر عن العلاقة بين "إسرائيل" والولايات المتحدة معتبراً أنها "ستصبح علاقة خاسر-خاسر"، على أن "يتم إيضاح تفاصيل هذا الحدث في الوقت المناسب"، وفق تعبيره.

"الميادين"

#الحرس الثوري الإيراني #ايران #اسرائيل #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

التعليم بغزة تعلن تغيير موعد بدء الفترة الصباحية بالمدارس

تفاصيل صادمة .. نشر وقائع مقتل الناشط نزار بنات وفقاً لما ورد في لائحة اتهام بمقتله

في تصريح صادم .. الصحة العالمية: أستعدوا للجائحة القادمة

تنكروا بزي منقبات.. كشف هوية المشتبه فيهم بعملية السطو المسلح على محل للمجوهرات

مسؤولة عراقية: من الضروري أن نعترِف بإسرائيل وعندما سمعت عن “المحرقة” أجهشت بالبكاء

صبح: الأموال التي صادرتها السودان من "حماس" يجب أن تعاد لشعبنا

أولمرت: "إسرائيل" لا تملك القدرة العسكرية التقليدية لضرب المشروع النووي الإيراني

الأخبار الرئيسية

لماذا تجاهل بينيت الفلسطينيين في خطابه أمام الأمم المتحدة؟

تقدير إسرائيلي: الطائرات الانتحارية عنوان المواجهة المقبلة مع حماس وحزب الله

قسام

إسرائيل تهدد بإلغاء التسهيلات التي منحتها لغزة وترسل رسالة غاضبة للمخابرات المصرية وهذا ما جاء فيها ..

u

يديعوت في تقرير مطول .. السنوار ورفاقه يشكلون تحديًا كبيرًا لإسرائيل

حماس : الضفة الغربية متجهة نحو المواجهة الشاملة مع الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية