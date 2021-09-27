دوري كرة السلة للكراسي المتحركة.. انتصارات منطقية لأندية السلام والجزيرة والهلال ودير البلح

غزة /سما/

تتواصل في صالة الشهيد سعد صايل وصالة الشهيد أبو يوسف النجار، مرحلة الإياب " الدور الثاني " من فعاليات بطولة دوري كرة السلة للكراسي المتحركة ( الموسم الخامس) ، بحضور رئيس اللجنة البارالمبية وأعضاء اللجنة ، والأستاذ أحمد موسى مدير برنامج التأهيل الجسدي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ومندوبين الأندية المشاركة ولفيف من وسائل الاعلام الرياضية المتنوعة .

وتقام بطولة دوري كرة السلة للكراسي المتحركة ، للموسم الخامس ، برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالشراكة مع اللجنة البارالمبية الفلسطينية ، وتنفيذ لجنة كرة السلة للكراسي المتحركة .

ويشارك في الدوري 5 أندية ذكور وهي السلام والجزيرة وجمعية الهلال الأحمر وجمعية دير البلح للتأهيل وجمعية الأصدقاء وفي حين تضم فرق السيدات 4 أندية وهم السلام والجزيرة والفارسات وجمعية الهلال الأحمر .

في نتائج مباريات يوم الاثنين الموافق 27-9-2021 اكتسح فريق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نظيره فريق جمعية دير البلح للتأهيل (51-20)، ضمن منافسات مرحلة إياب دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة على صالة أبو يوسف النجار في خان يونس .

وفي لقاء آخر, تفوق الجزيرة على الأصدقاء (44-16) , وفي لقاء مؤجل من الأسبوع الماضي بسبب إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا , تفوق فريق جمعية دير البلح للتأهيل على فريق الأصدقاء (14-13) على نفس الصالة الرياضية في خان يونس .

وصباح الثلاثاء الموافق 28-9-2021 , حقق فريق سيدات فريق نادي السلام فوزاً سهلاً على سيدات نادي الجزيرة قوامه (11-0) على صالة الشهيد سعد صايل وسط مدينة غزة , وهذا هو الفوز الخامس على التوالي لنجمات فريق السلام لتتصدر منافسات البطولة السلوية من الباب الواسع .

هذا وتستأنف مباريات البطولة السلوية المضغوطة بسبب جائحة كورونا الصعبة سيلتقى فيها يوم الأربعاء الموافق 29-9-2021 على صالة أبو يوسف النجار الأصدقاء مع الهلال وجمعية دير البلح مع السلام ويوم الخميس المقبل على صالة سعد صايل مباراة القمة التي تجمع بين السلام والهلال ذكور وفي المباراة الثانية للسيدات تتقابل الفارسات "أنسات" والهلال " أنسات" على نفس الصالة الرياضية غرب مدينة غزة .

و أكد الأستاذ كامل أبو الحسن رئيس اللجنة البارالمبية الفلسطينية أن هذا الموسم سيكون استثنائيا وأن دوري كرة السلة للكراسي المتحركة مر بظروف صحية صعبة جدا وانقطاع الدوري لفترات متباعدة بسبب جائحة كورونا ، مشيرا إلى أن ذلك أثر على المستوى الفني والرياضي على منافساته عبر ضغط أيام المباريات السلوية .

وبحسب تعليمات البطولة، فإن الفائز يحصل على نقطتين والخاسر على نقطة واحدة، وسيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بطلا للبطولة.

ادار اللقاءات تحكيمياً : تامر قشطة ومحمد العالول وأحمد القاضي وأحمد زعرب ولجنة مسابقات غالب الزاملي وتصنيف رينا شبير .