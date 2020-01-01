  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"النضال الشعبي" تدعو قناصل الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات ضد المدارس

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النضال الشعبي" تدعو قناصل الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات ضد المدارس



رام الله /سما/

وجهت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني دعوة لقناصل دول الاتحاد الاوروبي ولكافة الممثليات في دولة فلسطين للضغط على حكومة الاحتلال لوقف الاعتداءات المستمرة ضد طلبة المدارس والعملية التعليمية، مستغربة الدعوات المتتالية من قبل بعض الدول حول ما تسميه التحريض الفلسطيني في المناهج ، في الوقت التي تغض الطرف عن اعتداءات الاحتلال ضد العملية التعليمية في دولة فلسطين.

وقال نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش قيام  قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين،  باغلاق البوابة الرئيسة لمدرسة الساوية اللبن الثانوية المختلطة، جنوب نابلس، ، بـاستخدام "لحام الأوكسجين"، وأجبار الطلبة على سلوك طرق أخرى للوصول إلى للمدرسة، عمل استفزازي بحق الطلبة والأطفال وتكشف عن وجه الاحتلال وإجرامه، وعدم اكتراثه بالمواثيق والقوانين، وعلى رأسها الحق في التعليم.

وتابع أبو غوش الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال وبشكل يومي ضد طلبة المدارس ومنعهم من الدخول لمقاعد الدراسة بالاضافة لاعتقال البعض منهم، يؤكد على عنجهية الاحتلال واستهدافه المتواصل للتعليم.

وجدد الدعوة لكافة المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية إلى ضرورة التدخل العاجل والفوري لوقف هذه الممارسات، المخالفة للقواعد القانونية والإنسانية، والعمل على ضمان حماية الأطفال الفلسطينيين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة لهم.
 

#جبهة النضال الشعبي #الاعتداءات الاسرائيلية #المدارس الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

التعليم بغزة تعلن تغيير موعد بدء الفترة الصباحية بالمدارس

تفاصيل صادمة .. نشر وقائع مقتل الناشط نزار بنات وفقاً لما ورد في لائحة اتهام بمقتله

في تصريح صادم .. الصحة العالمية: أستعدوا للجائحة القادمة

تنكروا بزي منقبات.. كشف هوية المشتبه فيهم بعملية السطو المسلح على محل للمجوهرات

مسؤولة عراقية: من الضروري أن نعترِف بإسرائيل وعندما سمعت عن “المحرقة” أجهشت بالبكاء

صبح: الأموال التي صادرتها السودان من "حماس" يجب أن تعاد لشعبنا

أولمرت: "إسرائيل" لا تملك القدرة العسكرية التقليدية لضرب المشروع النووي الإيراني

الأخبار الرئيسية

لماذا تجاهل بينيت الفلسطينيين في خطابه أمام الأمم المتحدة؟

تقدير إسرائيلي: الطائرات الانتحارية عنوان المواجهة المقبلة مع حماس وحزب الله

قسام

إسرائيل تهدد بإلغاء التسهيلات التي منحتها لغزة وترسل رسالة غاضبة للمخابرات المصرية وهذا ما جاء فيها ..

u

يديعوت في تقرير مطول .. السنوار ورفاقه يشكلون تحديًا كبيرًا لإسرائيل

حماس : الضفة الغربية متجهة نحو المواجهة الشاملة مع الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية