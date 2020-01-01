اشتية يتسلم التقرير السنوي لهيئة التقاعد

رام الله /سما/

تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية يوم الثلاثاء التقرير السنوي لهيئة التقاعد للعام 2020 من رئيس الهيئة ماجد الحلو، وأعضاء مجلس إدارتها.

وأطّلع اشتية على أبرز إنجازات الهيئة خلال 2020، خاصة على صعيد النهوض بحجم عملها وتطوير نظمها التقاعدية.

كما أطلع اشتية على أهم التحديات التي تواجهها.

في حين أشاد رئيس الوزراء بإنجازات الهيئة وجهودها والإيفاء بالتزاماتها تجاه المنتفعين لديها من خلال صرف مستحقاتهم على أكمل وجه في ظل جائحة "كورونا".

وأكد تذليل كافة العقبات للهيئة ومساندتها لمواصلة تقديم خدماتها.