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النخالة يهاتف عائلات شهداء القدس وجنين

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يهاتف عائلات شهداء القدس وجنين



رام الله /سما/

أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اتصالات هاتفية بعائلات شهداء القدس وجنين، الذين ارتقوا قبل يومين خلال تصديهم لقوات جيش الاحتلال التي اقتحمت قرى بدو وبيت عنان بالقدس، وقرية برقين بجنين.

وقدم النخالة التعازي لعائلات الشهداء، وأكد لهم أن دماءهم التي روت تراب فلسطين، شكلت نبراسا أضاء الطريق نحو تحرير المقدسات، وزادت فتيل المعركة ضد الاحتلال اشتعالاً.

وأوضح  النخالة لعائلات الشهداء أن أبناءهم دفعوا من دمهم ضريبة الانتماء للدين وللوطن، وأن النهج الذي ساروا عليه هو نهج الأحرار الرافضين للذل والخنوع والاستسلام.

جدير بالذكر، أن شهداء القدس وجنين الذين تصدوا لقوات الاحتلال الليلة قبل الماضية هم/ الشهيد أسامة ياسر صبح، أحد مقاتلي سرايا القدس، والفتى يوسف محمد صبح، واللذين استشهدا في قرية برقين، والمجاهدون أحمد زهران، ومحمود حميدان وزكريا بدوان، من كتائب الشهيد عز الدين القسام، والذين ارتقوا في قرى بدو وبيت عنان بالقدس المحتلة.

#زياد النخالة #الجهاد الاسلامي

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