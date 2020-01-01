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أشغال غزّة تُنفذ لقاءت فنية لتنسيق مشروع إعادة تأهيل شارع "الرشيد" الساحلي

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أشغال غزّة تُنفذ لقاءت فنية لتنسيق مشروع إعادة تأهيل شارع "الرشيد" الساحلي



غزة /سما/

نفذت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزّة، اليوم الثلاثاء، عدة لقاءات فنية لتنسيق مشروع إعادة تأهيل شارع الرشيد الساحلي شمال القطاع.

وبحثت اللقاءات المخططات الهندسية للمشروع بحضور الطاقم الفني المصري وممثلين عن وزارة الحكم المحلي وبلدية بيت لاهيا و مصلحة مياه بلديات الساحل وشركة الكهرباء.

من جهته، ذكر مدير عام ديوان وزارة الأشغال محمد العسكري، أنّ الوزارة تقوم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لكافة الأعمال والإجراءات اللازمة لإنجاز هذا المشروع الهام والحيوي في أسرع وقت ممكن وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات.

وأوضح أنّ المشروع يمتد من منطقة السودانية وحتى منطقة الواحة بطول 2 كيلو متر وعرض 40 م، مُشيرًا إلى أنّ هذا المشروع ضمن المنحة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزّة.

ونوّه إلى أنّ مصر ستعمل على توفير كافة المواد اللازمة للمشروع، مُبيّنًا أنّ الشركات المحلية في قطاع غزّة هي من ستقوم بأعمال البنية التحتية ورصف الطريق للمشروع.

#غزة #وزارة الاشغال #شارع الرشيد #قطاع غزة

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