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العطاري يبحث مع رئيس الممثلية الهنغارية زيادة التبادل الزراعي

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
العطاري يبحث مع رئيس الممثلية الهنغارية زيادة التبادل الزراعي



رام الله /سما/

 بحث وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الممثلية الهنغارية لدى فلسطين كسابا رادا، إمكانيات زيادة التبادل السلعي الزراعي بين البلدين، وتبادل الخبرات واللقاءات بين رجال الاعمال.

وأكد العطاري خلال اللقاء أهمية الدور الذي تلعبه دول الاتحاد الأوروبي في دعم القضية الفلسطينية وأهمية العمل من قبل المجتمع الدولي على تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وشدد على أهمية تفعيل بنود اتفاقية التعاون الموقعة عام 2016 والعمل على تشكيل لجنة زراعية فلسطينية – هنغارية مشتركة لمتابعة دعم تنفيذ المشاريع الزراعية وبنود التعاون المشتركة بين الجانبين.

بدوره، أشاد رئيس الممثلية الهنغارية بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في القطاع الزراعي، مؤكدا دعم بلاده لفلسطين، خاصة في الجانب الزراعي، مبديا استعداده لزيادة ميزان التبادل التجاري الزراعي وتبادل الخبرات وتقديم المنح والابحاث الزراعية ووضع خطة عمل لتنفيذ اتفاقيات التعاون المشتركة بين الجانبين.

#وزارة الزراعة #رياض العطاري

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