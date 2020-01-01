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“اعمار الخليل” و”انقاذ الطفل” تفتتحان حديقة الزيتونة في البلدة القديمة

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
“اعمار الخليل” و”انقاذ الطفل” تفتتحان حديقة الزيتونة في البلدة القديمة



الخليل /سما/

افتتحت لجنة اعمار الخليل ومؤسسة انقاذ الطفل اليوم، حديقة الزيتونة للاطفال في البلدة القديمة وذلك بحضور رئيس بلدية الخليل أ. تيسير ابو سنينة ومدير عام لجنة اعمار الخليل أ. عماد حمدان ومدير العمليات في انقاذ الطفل كيرن كينغ ومدير مكتب الضفة الغربية في انقاذ الطفل د.محمد عوض ومديرة المشروع في انقاذ الطفل لمى مرة ولفيف من مدراء وممثلي المؤسسات والمجتمع المحلي والكادر الاكاديمي في مدرسة تيسير مرقة ومجموعة من طالباتها.

بداية الاحتفال رحب حمدان بالحضور وشكر لهم زيارتهم لهذا الحفل واشار الى اهمية هذه الحديقة من حيث انها توفر بيئة امنة لتفريغ الضغوطات النفسية للأطفال في هذه المنطقة وتتيح الفرصة لأهل البلدة القديمة لتعزيز الاندماج الاجتماعي فيما بينهم.

بدوره تحدث ابو سنينة عن الخدمات التي توفرها لجنة اعمار الخليل وبلدية الخليل التي تعمل من شأنها على حماية البلدة القديمة وتعزيز صمود سكانها واستقطاب الزائرين اليها، وخاصة فيما يتعلق بأعمال البنية التحتية والخدمات العامة كالكهرباء والمياه.

من جهته قال كينغ انه سعيدا جدا لسعادة الاطفال في هذه الحديقة، وفخور بتعاونه مع لجنة اعمار الخليل في انجاز هذا المشروع الذي يستحقه السكان.

من جانبه بين المهندس حلمي مرقة المشرف على المشروع من لجنة اعمار الخليل ان هذه الحديقة تعتبر من الحدائق الامنة وتحتوي على مجموعة الالعاب الثابتة والمتحركة بالإضافة الى تزويد الحديقة بالمقاعد واحواض الزينة وسلات المهملات واشتملت على ساحات رملية وساحات انجيل وساحات مطاطية.

#لجنة اعمار الخليل

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