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هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتدي ويُنكل بثلاثة شبان أثناء عملية اعتقالهم

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتدي ويُنكل بثلاثة شبان أثناء عملية اعتقالهم



رام الله /سما/

وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، إفادات لثلاثة شبان  تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء مرحلة اعتقالهم، ما ألحق بهم أذى جسديا ونفسيا، ليتم نقلهم بعد ذلك إلى مركز توقيف “عتصيون”.

ووفقا لما نقلته محامية الهيئة عقب زيارتهم، فقد تعرض الأسير محمد إبراهيم ديرية (17 عامًا ) من بيت فجار ببيت لحم للضرب والتنكيل بعد مداهمة قوات الاحتلال منزله في الساعة الثالثة والنصف فجرًا والقيام بتفتيشه، واقتادته بعد ذلك إلى مركز توقيف “عتصيون” مشياً على الأقدام لمسافة 2 كم، وخلال اقتياده تعمد الجنود دفعه على الأرض وجره بين الأشجار.

أما وسيم منصور أبو عودة (19عامًا) من الخليل، فقد اعتقل بالقرب من الحرم الإبراهيمي الساعة الثانية عشر ظهرًا، وهو ذاهب لتأدية الصلاة، وأثناء عملية الاعتقال تعرض للهجوم الشديد والضرب بواسطة الأيدي والأرجل وأعقاب البنادق خاصةً على رأسه ورقبته، ليتم نقله بعد ذلك إلى معتقل “عتصيون” ولا يزال يقبع هناك.


في حين داهم جيش الاحتلال منزل الفتى أمير أحمد محمد طقاطقة (16عامًا) من بيت فجار،  وقام بتفتيش البيت وتخريب مقتنياته، واقتادوه مشياً على الأقدام من بيته إلى المعتقل، وطوال الطريق لم يتوقف الجنود عن ضربه بوحشية وإهانته.

#الانتهاكات الإسرائيلية #السجون الاسرائيلية #الاسرى الفلسطينيين

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