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مذكرة احتجاج أردنية تطالب إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها في الاقصى

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مذكرة احتجاج أردنية تطالب إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها في الاقصى



عمان /سما/

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إن الوزارة وجهت اليوم الثلاثاء، مذكرة احتجاج رسمية، طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المسجد الأقصى.

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

وأضاف السفير أبو الفول أن هذه الانتهاكات مرفوضة ومدانة، وتمثل استفزازا لمشاعر المسلمين، ولالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وشدد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.

#الخارجية الاردنية #المسجد الاقصى #الانتهاكات الإسرائيلية

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