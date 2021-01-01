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هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتدي ويُنكل بثلاثة شبان أثناء عملية اعتقالهم

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، إفادات لثلاثة شبان  تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء مرحلة اعتقالهم مما ألحق بهم أذى جسدي ونفسي، ليتم نقلهم بعد ذلك إلى مركز التوقيف "عتصيون" .

ووفقا لما نقلته محامية الهيئة عقب زيارتهم،  فقد تعرض الأسير محمد ابراهيم ديرية (17 عاما ) من بيت فجار/ بيت لحم للضرب والتنكيل بعد مداهمة قوات الاحتلال لمنزله الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل وقامت بتفتيشه، واقتادوه بعد ذلك الى مركز توقيف "عتصيون" مشياً على الأقدام لمسافة 2 كم، وخلال اقتياده تعمد الجنود دفعه على الأرض وجره بين الأشجار .

أما عن المعتقل وسيم منصور ابو عوده (19عاما) من الخليل فقد اعتقل بالقرب من الحرم الابراهيمي الساعة الثانية عشر ظهرا، وهو ذاهب لتأدية الصلاه، وأثناء عملية الاعتقال تعرض للهجوم الشديد والضرب بواسطة الأيدي والأرجل وأعقاب البنادق خاصة على رأسه ورقبته من قبل قوات الاحتلال، ليتم نقله بعد ذلك الى معتقل عتصيون حيث ما زال يقبع هناك .

في حين داهم جيش الاحتلال منزل الفتى أمير أحمد محمد طقاطقة (16عاما) من بيت فجار/بيت لحم،  وقامت بتفتيش البيت وتخريب مقتنياته، واقتادوه مشياً على الأقدام من بيته الى المعتقل،  وطوال الطريق لم يتوقف الجنود عن ضربه بوحشية وإهانته.

#هيئة الأسرى #الاحتلال

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